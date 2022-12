Europees Parlement buigt zich dinsdagochtend over corruptiezaak, Marie Arena (PS) zet stap opzij

De voorzitter van het Europees Parlement, de Maltese Roberta Metsola, en de voorzitters van de verschillende fracties, zullen zich dinsdagochtend vanaf 8.30 uur buigen over de corruptiezaak die het halfrond sinds eind vorige week op zijn grondvesten doet daveren. Wellicht wordt dan beslist of de Griekse Eva Kaili kan aanblijven als vicevoorzitter. Dat is maandag vernomen uit goede bron.

De ‘conference of presidents’ stak maandagmiddag al informeel de koppen bij elkaar, maar dinsdag wordt de corruptiezaak ook officieel besproken. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Kaili, die op heterdaad betrapt zou zijn met een tas vol geld, haar positie als vicevoorzitter verliest. De sociaaldemocrate werd al eerder al uit haar partij PASOK gezet. Elke beslissing moet wel bekrachtigd worden door de plenaire vergadering.

Maandagavond vat het Europees Parlement die maandelijkse plenaire vergadering in Straatsburg aan. Voorzitter Metsola wil bij de opening van de zitting een verklaring afleggen. Ook moet dan duidelijk worden of en wanneer het parlement over de corruptiezaak een debat zal houden. Het dossier van de visumliberalisering voor Qatari zal terug naar de bevoegde commissie verwezen worden.

Intussen heeft Belgische Europarlementslid Marie Arena (PS) aangekondigd dat ze naar aanleiding van de corruptiezaak tijdelijk de vergaderingen van de subcommissie Mensenrechten van het parlement niet meer zal leiden. Ze doet dit nadat vrijdagavond een huiszoeking heeft plaatsgevonden in het kantoor van een van haar assistenten. Arena zet een stap opzij tot er klaarheid over de zaak geschept is, en in het belang van de commissie, zegt ze op Twitter.