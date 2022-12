De een houdt van zoet, terwijl de ander zoutige snacks verkiest. Hoe komt dat?

De een graait in de bioscoop een bak zoete popcorn mee, de ander gaat resoluut voor zout. Gelijkaardige scenario’s op restaurant, waar iemand van de compagnie misschien vanzelfsprekend voor een ijscoupe gaat als dessert, terwijl de ander helemaal geen dessert hoeft, of als het echt moet dan voor een hartig kaasplankje kiest. Maar vanwaar komt die voorkeur eigenlijk?

Een mensenlichaam beschikt over zo’n tienduizend smaakpapillen. Die verzameling reageert op vier verschillende basissmaken: zoet, zout, zuur en bitter. De reactie op die smaken is echter niet zo voorspelbaar en eerder persoonlijk van aard: sommigen kunnen niet weerstaan aan een reep chocolade, anderen genieten dan weer maximaal als ze een zakje chips opentrekken.

Onderzoek wijst uit dat wat we lekker vinden voor een deel genetisch is bepaald. Ons DNA beslist hoe gevoelig we zijn voor bepaalde smaken. De zoetekauwen onder ons hebben bijvoorbeeld een hogere “zoete drempel” en hunkeren bijgevolg naar meer suiker om de smaakpapillen te bevredigen. “Als het gaat om de voorkeur voor zoet, heeft het niet alleen te maken met hoe gevoelig je bent,” aldus Julie Mennella, een Amerikaans biopsycholoog die de wetenschap achter smaak bestudeert. “Het is ook wat er in je hersenen gebeurt. Een zoet signaal wordt naar beloningscentra in je brein gestuurd.”

Los van genetische invloeden is smaak ook deels afhankelijk van wat we gewoon zijn te eten. Je leert van wat je eet. Hoe meer van één smaak in je dieet zit, hoe meer je eraan gewend raakt. Smulde je als kind vaak van chips, dan prefereer je als volwassene hoogstwaarschijnlijk meer zoute dan zoete smaken. De ene lekkernij sluit de andere trouwens niet uit. Het is niet omdat je kaas als dessert maar niks vindt, dat je een hartige snack van tijd tot tijd niet weet te appreciëren of vice versa.