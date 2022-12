Hondentherapie voor getraumatiseerde Oekraïense kinderen: “Stress en angst verminderen maakt hen weerbaar”

In Oekraïne worden honden ingezet om getraumatiseerde kinderen te troosten. In het Centrum voor Sociale en Psychologische Rehabilitatie komen verschillende Oekraïense kinderen samen om de traumatische ervaringen die ze aan de Russische agressie hebben overgehouden te verwerken, meldt AP.

Het centrum werd in 2000 in het leven geroepen met een ander doel. Eens was het namelijk de plek waar psychologische ondersteuning werd geboden voor mensen die direct, dan wel indirect te maken hebben gekregen met de gevolgen van de explosie bij de kerncentrale Chernobyl in 1986.

Alle kinderen in het rehabilitatiecentrum hebben een ander verhaal over de oorlog. Sommigen hebben met eigen ogen gezien hoe de Russen hun woonplaatsen binnenvielen en hun familieleden in elkaar sloegen. Anderen zijn de zoons, dochters, broers of zussen van soldaten aan het front die daar zijn gestorven.

Voor psycholoog Oksana Sliepova, werkzaam in het rehabilitatiecentrum, is het de eerste keer dat ze de hondentherapie toepast. “Ik heb er veel literatuur over gelezen. Werken met honden helpt bij kinderen om stress en angstigheid te verminderen. Daarbij maakt het ze weer weerbaar”, vertelt ze aan AP. De kinderen maakten kennis met de 8-jarige hulppitbull Bice. Dertig minuten lang konden ze spelen met de hond die zonder te blaffen zich liet knuffelen en aaien, waarna hij werd getrakteerd op hondenbrokken.