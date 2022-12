Carine Snijkers is de nieuwe commissievoorzitter van UNIZO-Kinrooi. — © pabr

Kinrooi

Tijdens deze eindejaarperiode wordt in Kinrooi voor het derde jaar op rij de actie Win-win-win georganiseerd. Iedereen die in Kinrooi winkelt, kan daarbij zijn inkopen tot 100 euro per week terugverdienen.