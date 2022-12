Politie Maasland vraagt burgers alert te zijn na reeks koperdiefstallen

Bij een firma in de Kruishoefstraat in Dilsen werd maandag rond 14.20 uur nog een metaaldiefstal vastgesteld. Er werden enkele koperen kabels gestolen. Het is al de vijfde koperdiefstal die de politie Maasland de laatste dagen binnenkreeg. De daders viseerden onder meer elektriciteitskabels op werven, maar focusten zich vooral op afvoerbuizen bij woningen. De politie roept de bevolking daarom op om alert te zijn en verdachte handelingen aan werven en/of woningen door te geven via het nummer 101. siol