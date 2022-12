WHO neemt suikervervangers in het vizier: “Lokken net als suiker diabetes en overgewicht uit”

Suiker: het is een grote vijand als je probeert gezond te eten en drinken. Daarom grijpen velen naar suikervervangers, want die moeten tegemoetkomen aan je zin in zoet én bezorgen je achteraf geen spijt. En ook geen diabetes en overgewicht, zo beloven de claims. Toch zijn die zoetstoffen, denk aan stevia en sacharine, niet zo onschuldig als aanvankelijk gedacht. Meer zelfs: de WHO beweert dat de consumptie ervan even schadelijke gevolgen kan hebben als het eten van (te) veel suiker.