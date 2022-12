Fenix-Deceuninck is volgend jaar de enige Belgische vrouwenploeg in de World Tour

De World Tour gaat van dertien naar vijftien teams. Het is ook de eerste keer dat er zich meer kandidaten aandienden dan er plaatsen waren. Israel-Premier Tech en Fenix-Deceuninck komen erbij. Daarmee won het team van onder anderen Sara Cant en Julie De Wilde het van AG Insurance-NXTG en het Duitse Ceratizit-Wnt Pro Cycling. De licentie loopt voor één jaar. Het is van Lotto-Soudal in 2020 geleden dat we nog een Belgische vrouwenploeg in de WorldTour hadden. Eind 2023 worden er opnieuw licenties toegekend voor de volgende twee jaar.

Voor de broers Roodhooft is de licentie een meevaller, voor Patrick Lefevere en AG Insurance-NXTG is dit een tegenvaller. Zo werd de Zuid-Afrikaanse Asleigh Moolman-Pasio (37) van Team SD Worx aangetrokken om het team meer ervaring te geven.