Leonie (10) bakt madeleines voor De Warmste Week: ”Lekker en leuk om te maken”

De laatste weken is de 10-jarige Leonie in haar vrije tijd vooral in de keuken te vinden. Het meisje uit Neerpelt bakt aan de lopende band madeleines voor De Warmste Week.

“Ik verkoop ze via sociale media en ik ga hier in de buurt ook aankloppen. Vrienden en familie hebben al heel wat koekjes gekocht.” Madeleines zijn geen toevallige keuze. “Ik vind ze zelf niet alleen heel lekker, maar ook leuk om te maken. Het recept heb ik gevonden bij Jeroen Meus (lacht).” Leonie heeft al een mooie opbrengst. “Maar hoeveel juist, dat hou ik nog geheim tot de actie is afgelopen. Welk goed doel ik graag zou willen steunen? Ik zou graag iets geven aan de vereniging Sint-Vincentius. Die helpt mensen die het moeilijk hebben en mijn oma doet er vrijwilligerswerk.” Moeder Ann Spaepen kijkt fier toe. “Het is volledig haar eigen initiatief. Ik moet enkel ingrediënten aanslepen”, lacht ze. (gvb)