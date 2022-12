Moeder en dochter samen aan de knutseltafel voor de Warmste Week

Lanaken

In Rekem (Lanaken) knutselen Lutgarde Opdenacker en dochter Marijke Segers samen voor De Warmste Week. Met prachtige diamond paintings, kerstkaarten en tafelversieringen hopen de thuisverpleegkundigen een mooi bedrag samen te brengen.

De afgelopen weken werd er bij Lutgarde Opdenacker (70) uit Rekem volop geknutseld aan de hobbytafel. “Al van kinds af aan ben ik graag bezig met knutselwerkjes”, vertelt Lutgarde. “Toen ik enkele jaren geleden op een hobbybeurs enkele prachtige diamond paintings zag, was ik meteen verkocht. De kleine ronde en vierkante diamantjes worden secuur op het canvas geplakt. Ik werk ongeveer een week aan één schilderij. Daarnaast heb ik nu ook kerstkaarten en speciale schriftjes gemaakt. Tot enkele jaren geleden was ik fulltime thuisverpleegkundige, nu ik op pensioen ben is het werk afgebouwd, maar ik verzorg nog elke dag twee patiënten in de buurt.”

Goede doel

Ook dochter Marijke Segers (41) is als thuisverpleegkundige dagelijks druk in de weer. “In mijn vrije tijd ben ik ook graag bezig met het maken van allerhande werkjes. Dat kunstzinnige heb ik van mama geërfd. Speciaal voor De Warmste Week heb ik een aantal kerstversieringen voor de feesttafel ontworpen. Het zijn feeërieke stukjes met lampjes of kaarsjes. Ik geef ook liever dan ik krijg. Daarom zet ik me graag in voor het goede doel.”

“We hebben ons ook al ingezet voor de slachtoffers van de watersnood, het Rode Kruis, Kom op Tegen Kanker en Rode Neuzendag. Zaterdag 10 december verkochten we onze werkjes op de kerstmarkt in Rekem. Het bedrag dat we deze maand bij elkaar kunnen halen, gaan we op dinsdag 20 december persoonlijk doneren bij De Warmste Week. Als het kan, ga ik het nummer Dit is wat mijn mama zei van Metejoor aanvragen.” (joge)

Wie wil kan ook via mail een kerstschilderij bestellen: lovh.bvba@skynet.be