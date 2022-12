Britse inlichtingendiensten: “Russen halen waarschijnlijk zelfs niet hun minimumdoelstelling”

De Russische ambities voor de oorlog in Oekraïne zijn niet alleen geminimaliseerd, ze zijn ook nog eens onhaalbaar. Dat schrijven de Britse inlichtingendiensten in hun dagelijkse Oekraïne-update.

Ze baseren zich daarvoor op uitspraken van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Die zei vorige week al dat het Moskou vooral om de geannexeerde regio’s te doen is: Loehansk, Donetsk, Zaporizja, Cherson en het eerder geannexeerde Krim. Rusland wil daar de “inwoners beschermen” en ziet dat er nog “veel werk is om het gebied te bevrijden”. Volgens de Britten willen Russische militaire strategen nu vooruitgang boeken in Donetsk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Weinig kans op slagen, leert Brits onderzoek. “Ze hebben allicht niet genoeg militaire slagkracht om die regio’s in te nemen.” Volgens hun inschatting zullen Russische grondtroepen de komende maanden geen significante vooruitgang boeken aan het front.