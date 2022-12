Honger Kroatië nog niet gestild met halve finale: “Wij willen meer”

Vicewereldkampioen Kroatië probeert zich dinsdag (20 uur) voor de tweede opeenvolgende keer te kwalificeren voor een WK-finale. Dan moet het team van Zlatko Dalic wel Argentinië uitschakelen in het Lusail Stadium. “We horen bij de vier beste teams ter wereld. Dat is een buitengewoon succes voor Kroatië. Maar we willen meer”, zei de Kroatische bondscoach daags voor de halve finale.

“We spelen tegen het grote Argentinië, een geweldig team onder leiding van Lionel Messi”, vertelde Dalic. “We hebben onze tegenstander geanalyseerd en we weten hoe ze spelen, waar ze naartoe willen.”

In de knock-outfase schakelden de Kroaten Japan en Brazilië uit na een strafschoppenreeks. “We hebben in twee wedstrijden verlengingen gespeeld. Maar we staan in de halve finales van het WK, dan heb je het niet over vermoeidheid. We hebben kracht, energie en er is de wil. We zullen het beste van onszelf geven”, stelde Dalic, die over een fitte selectie beschikt in aanloop naar de clash met Argentinië. “Het is een geweldige wedstrijd voor beide landen”, blikte Dalic nog vooruit. “De inzet is hoog voor de twee teams. Ik verwacht een solide, dynamische en eerlijke wedstrijd van beide kanten.”

© PIXSELL

In de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland was er heel wat commotie. “Die match was behoorlijk pittig”, aldus Dalic. “Er waren veel duels en niet-voetbalgerelateerde situaties. Ik hoop echt dat dit morgen niet het geval zal zijn.”

“Het is een ongelooflijk gevoel om in de halve finales te staan”, vulde Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) aan. “Argentinië is een topteam. Maar als we spelen zoals tegen Brazilië, dan is alles mogelijk. Daar twijfel ik niet aan.”