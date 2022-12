Huis onbewoonbaar door uit de hand gelopen schoorsteenbrand

Een huis op de Tongersesteenweg is onbewoonbaar door een uit de hand gelopen schoorsteenbrand. Het vuur werd rond 13.30 uur opgemerkt. Drie korpsen van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg rukten uit.

“Het vuur woedde in een gerestaureerd huis waar een koppel woont. Het begon als schoorsteenbrand, maar de rook sloeg naar binnen waardoor er ernstige rook- en brandschade is. De woning is onbewoonbaar”, zegt korpschef Rohnny Maes.

De brand zorgde meteen voor een file omdat de Tongersesteenweg in beide richtingen voor alle verkeer werd afgesloten. De lokale politie van Borgloon zorgde voor de nodige verkeer signalisatie waardoor het verkeer snel weer opnieuw vlot verliep. (jcr)