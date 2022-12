Twee dagen na haar uitlevering door Rusland stond Brittney Griner alweer op het basketveld

Twee dagen nadat ze geland is in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner voor het eerst opnieuw getraind. Griner zat tien maanden in een Russische gevangenis en werd afgelopen donderdag vrijgelaten door Rusland na een gevangenenruil met de VS.

De 32-jarige basketbalster werd in februari opgepakt in Moskou omdat ze een gram cannabisolie bij zich had. Ze wordt in de VS eerst medisch onderzocht voor ze naar huis kon. President Joe Biden sprak haar eerder al via de telefoon en zei dat ze in goede gezondheid verkeerde, na de tien maanden die ze in de gevangenis heeft gezeten. Zondag demonstreerde ze dat door op het basketbalveld te verschijnen. In San Antonio trok ze haar basketbalplunje voor het eerst sinds lang opnieuw aan. “Haar eerste actie was een dunk”, vertelde haar manager aan ESPN. De manager kon nog niet bevestigen wanneer en of Griner haar comeback maakt in de WNBA bij Phoenix Mercury.

“Als ze wil spelen, is het aan haar om dat te delen. Ze heeft nu vakantie om uit te rusten en zonder enige druk te beslissen wat de volgende stap is”, zei haar manager. “Ze doet het heel, heel goed. Ze lijkt dit op een ongelooflijke manier te hebben doorstaan.”