Halen

De halsaders, slagader, luchtpijp, schildklieren … Zowat alles was geraakt in de hals van Anja Vlayen (49) nadat Michel Turney 40 keer een aardappelmesje in haar keel plantte. “Door de vele halsletsels raakte het slachtoffer snel bewusteloos en was haar overlijden een kort proces”, aldus de wetsarts.