Argentijnse bondscoach haalt uit na de kritiek: “Ons neerzetten als een ploeg van gangsters is niet fijn”

“Alle Argentijnen zijn hoopvol voor de match van morgen”, vervolgde Scaloni. “We spelen voor ons volk. We zijn zo dankbaar voor de Argentijnse supporters, we weten hoeveel het kost om helemaal naar hier te komen. We weten wat er van ons verwacht wordt.”

De Argentijnen bereikten de halve finales na een penaltythriller tegen Nederland, tijdens en na dat duel liepen de gemoederen hoog op. Verschillende spelers van Argentinië lieten zich op weinig sportief gedrag betrappen. “De vorige match is gespeeld zoals we ze moesten spelen, door beide teams”, aldus Scaloni. “Er kan onenigheid zijn. Daarom is er een scheidsrechter.”

Over dit beeld, van de Argentijnen die na de beslissende penalty lachen met de Nederlanders, ontstond heel wat commotie. — © REUTERS

“Nu komt alles op Argentinië terecht”, aldus Scaloni. “Maar het werd ook uitgelokt doordat zij ons tijdens de strafschoppenreeks altijd kwamen storen, probeerden te intimideren. Dan kan het wel eens uit de hand lopen en dat was het geval. Maar het waren niet wij alleen die vochten. Argentinië neerzetten als een ploeg van gangsters is niet fijn. Een ook verkeerd. Ik verwijs naar de finale van de Copa America. Dat was tegen Brazilië, onze allergrootste rivaal. Wel, daar is niets van dat alles gebeurd. Je moet ook aan de scheidsrechter denken, die heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Er moet een einde komen aan die verwijten, zeker naar Messi toe. Hij is een winnaar, hij speelt graag voetbal. Om hem nu neer te zetten als een vuile speler, dat is niet correct.”

© ISOPIX

In de groepsfase van het WK 2018 verloor de Albiceleste met 3-0 van de Kroaten. “Kroatië is opnieuw bij de laatste vier, ze hebben een goede ploeg”, stelde Nicolas Tagliafico, die bij afwezigheid van de geschorsten Marcos Acuna en Gonzalo Montiel een grote kans heeft om te starten tegen Kroatië. “Er zijn enkele overeenkomsten met 2018, maar het wordt een heel andere wedstrijd dan die van vier jaar geleden. We hebben nieuwe wapens en we hebben ervaring uit die vorige match.”

De linksachter is maar wat blij dat zevenvoudig Gouden Bal-winnaar Lionel Messi de aanvoerder is van de Argentijnse ploeg. “Hij is onze leider. Hij motiveert ons en geeft ons een bijzonder voordeel op het veld. We werken allemaal samen om onze dromen te bereiken en dat kunnen we met Messi aan onze zijde.”

© PIXSELL

Tagliafico klaar voor basisplaats

Nicolás Tagliafico verschijnt dinsdagavond dus waarschijnlijk aan de aftrap van de halve finale van Argentinië tegen Kroatië op het WK in Qatar. “Als de coach een beroep op mij doet, dan ben ik er klaar voor”, zei de verdediger die afgelopen zomer Ajax verruilde voor Olympique Lyon.

De 30-jarige Tagliafico begon het WK als basisspeler. Na het verloren openingsduel met Saudi-Arabië (1-2) verscheen hij niet meer aan de aftrap op de eindronde in Qatar. De linksback mocht wel invallen tijdens duels met Polen, Australië en het Nederlands elftal.

Bondscoach Scaloni verwacht dat Rodrigo De Paul en Ángel Di María ook inzetbaar zijn tegen Kroatië, de verliezende finalist van het vorige WK in Rusland. Beide spelers kampten met fysieke klachten in de aanloop naar het duel met Oranje. “Maar het gaat goed met hen”, zei Scaloni. “We moeten wel bekijken hoeveel minuten ze kunnen spelen.”