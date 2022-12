Geen zin om uren te zwoegen in de keuken? Zo tover je bereide gerechten uit de supermarkt om tot een prachtig feestmaal

Uren zweten in de keuken? Als het van Virginie Schoelinck en Silke Van Engeland afhangt, is dat verleden tijd. Deze twee besties benadrukken in hun kookboek Onweerstaanbaar, kant-en-klaar dat bereide gerechten uit de supermarkt er net zo heerlijk kunnen uitzien én smaken als wanneer je zelf aan de slag gaat. Speciaal voor ons maakten ze een feestmenu met vijf klassiekers uit het warenhuis.

Tapasplankje

Basisingrediënt: selectie kant-en-klare tapas uit de supermarkt

© Virginie Schoelinck

Ingrediënten

Potje olijven

Potje gesneden parmaham

Potje voorgesneden kaas

Potje kant-en-klare scampi’s, gemarineerd

Potje dip (wij kozen voor hummus met look)

Potje met gebakken gehaktballetjes

Potje met zalmrolletjes

Potje met peppadew

Potje met paprika’s met roomkaas

Potje zongedroogde tomaten

Verse groene kruiden (tijm, rozemarijn)

Zwarte sesamzaden

Pompoenpitten

Gebakken uitjes (kant-en-klaar)

Granaatappelpitten

Bereiding

Neem een mooie, houten plank en enkele potjes. Die laatste dienen om de dips en meer olierijke tapas in te scheppen. Door te kiezen voor verschillende in plaats van allemaal dezelfde potjes geef je jouw tapasplank een meer speels effect. Om diezelfde reden gaan we ook de parmaham, paprika’s, olijven,...niet groeperen maar verdelen over de volledige plank. Plaats de inhoud van alle plastieken potjes op de plank. De dips scheppen we over in de kommetjes. Op de ene dip (in dit geval de peppadew) strooien we een beetje gebakken uitjes, granaatappelpitten en pompoenpitten. Op de andere dip (hummus met look) kozen we voor zwarte sesamzaden en kleine stukjes tijm.

Laat geen ruimte tussen de verschillende tapas om een rijkelijk effect te bekomen. Met enkele stukjes rozemarijn, hier en daar verspreid, werk je de tapasschotel af.

Kreeftensoep

Basisingrediënt: kant-en-klare kreeftensoep uit de versafdeling van de supermarkt

© Virginie Schoelinck

Ingrediënten

Verse dragon

Een scheutje volle room

Een paar partjes verse citroen

100 g rivierkreeftenvlees

Een vel nori

Bereiding

Warm de soep op zoals aangegeven op de verpakking. Eenmaal warm giet je ze uit in een mooi rond bord. Giet de room over in een klein potje en bedruip er een kant van de soep mee met behulp van een kleine lepel. Als je de room rechtstreeks in de soep giet, zal hij snel naar de bodem zakken. Neem de mooiste stukjes rivierkreeftenvlees uit de verpakking en plaats ze voorzichtig in de room. Pluk enkele blaadjes dragon en plaats ze ook in de room, in de buurt van de rivierkreeftjes. Snij de citroen in schijfjes en dan elk schijfje in vier. Plaats de partjes bij de rest van je creatie. Neem het vel nori en verkruimel het boven de rest. Werk eventueel af met peper van de molen.

Aardappelgratin

Basisingrediënt: kant-en-klare aardappelgratin uit de versafdeling van de supermarkt

© Virginie Schoelinck

Ingrediënten

2 peren

3 vijgen

Verse groene kruiden (bijvoorbeeld rozemarijn, oregano en tijm)

Een doosje granaatappelpitten

Geitenkaas (rolletje)

Pistachenoten

Bereiding

Schep de kant-en-klare aardappelgratin in een ovenschaal. Haal de geitenkaas uit de verpakking en brokkel wat kaas over de nog koude aardappelgratin. Neem de ongeschilde peren erbij en snij in rechte plakken. De kleinste plakken gebruiken we niet. Doe hetzelfde met de vijgen. Wil je er een meer gekaramelliseerde toets aan geven, dan kan je de peren eerst nog instrijken met een beetje honing of agavesiroop. Verdeel zowel de peren als de vijgen over de aardappelgratin met geitenkaas. Warm de gratin in de oven op zoals aangegeven op de verpakking. Haal uit de oven en werk af met enkele stukjes verse rozemarijn en oregano en twijgjes tijm. Bestrooi nonchalant met granaatappelpitten en de pistachenoten.

Racletteschotel

Basisingrediënt: voorverpakte raclettekaas uit de supermarkt

© Virginie Schoelinck

Ingrediënten

Enkele sneetjes rozijnenbrood

1 appelsien

2 vijgen

2 passievruchten

Een handvol nachochips

Bakje kerstomaten (trosjes)

Medjool dadels

Gedroogde abrikozen

Italiaanse coppa

Fijne salami

Kant-en-klare aardappelwedges

Rustiek stokbrood

Bakje voorgesneden champignons (schijfjes)

Bussel lente-ui

Gebakken uitjes (kant-en-klaar)

Rucola

Bereiding

Haal de kaas uit zijn verpakking en leg sneetje per sneetje op de tapasplank. Idealiter heb je verschillende soorten raclettekaas, om wat variatie in smaak en kleur te hebben. Haal ook de coppa en salami uit de verpakking en vouw van elk sneetje een roosje. Leg ze in geen geval plat op de schotel, dat oogt niet mooi want er ontbreekt diepte. Verdeel het vlees over de schotel. Snij het stokbrood schuin in plakken en verdeel ook over de schotel. Doe hetzelfde met het rozijnenbrood. Maak de zak nacho’s open en verdeel eveneens. Snij de passievruchten doormidden en de vijgen in kwartjes of schijfjes. Verdeel over de schotel. Doe hetzelfde met de appelsien. Neem de trossen kerstomaten en snij ze in trosjes van ongeveer 4 à 5 kerstomaatjes. Verdeel over de schotel, een beetje overlapping kan geen kwaad. Voeg ook de dadels en gedroogde abrikozen toe aan de schotel, samen met enkele kant en klare aardappelwedges. Als laatste krijgen ook de voorgesneden champignons ook een plaatsje.

Werk af met een handvol fijngesneden lente-ui, een beetje gebakken uitjes en een flinke toef rucola.

Moelleux

Basisingrediënt: kant-en-klare chocolademoelleux in de patisserie- of diepvriesafdeling van de supermarkt

© Virginie Schoelinck

Ingrediënten

Assortiment rood fruit (frambozen, bessen, bramen,...)

3 à 4 Fererro Rocher pralines

Enkele stukjes merengue

Verse munt

Eventueel: granaatappel­pitten

Bereiding

Warm de moelleux op zoals aangegeven op de verpakking. Plaats het dessert op een klein bord. Neem er de pralines bij en snij ze middendoor. Breekt er een stukje af? Geen erg, dan leg je dat nonchalant bij op het bord. Leg minstens een helft van de praline op de moelleux. Verkruimel de merengue in je hand en bestrooi zowel de moelleux als het bord, het vervangt een beetje de rol van poedersuiker. Werk af met rood fruit dat je zonder al te veel nadenken op het bord plaatst. Nog een paar blaadjes munt erbij en je kan opdienen.

Nog een tip: met de overschot van de munt kan je een heerlijke muntthee zetten. Neem kokend water en giet in een kannetje of tas. Voeg er enkele takjes munt aan toe en laat een drietal minuten staan.

Wie zijn Virginie en Silke?

Silke Van Engeland is een healthy foodie, voedingsdeskundige en onderneemster in hart en nieren. Ze werkt als receptontwikkelaar en foodstyliste voor tal van bedrijven en startte in 2020 haar eigen bedrijf Fabrique MANGERfique.

Sinds 2015 heeft Virginie Schoelinck haar eigen blog A Spoonful of Happiness, waar ze haar drie grote passies deelt met haar volgers: food, fotografie en reizen. Daarnaast runt ze haar bedrijfje Studio Food Stories en bracht ze in 2020 haar eerste boek Pimp Your Food op de markt.

Onweerstaanbaar kant-en-klaar, Virginie Schoelinck en Silke Van Engeland, Borgerhoff & Lamberigts, 184 pagina’s, 24,99 euro.