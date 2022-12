Het Nederlandse ‘Bommetje’ is nu écht los en vernedert de tegenstand tijdens Wereldbeker: “Dit is echt een groot gat”

LEES OOK. Het Nederlandse ‘Bommetje’ dat de schaatswereld op z’n kop zet: “Ik vind het heel ouderwets dat je jezelf als vrouw niet zou mogen laten zien”

Leerdam was al de snelste bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger en Heerenveen. In Calgary nam de Nederlandse - bijgenaamd ‘Het Bommetje’ vanwege haar snelheid - het in de voorlaatste rit op tegen Antoinette Rijpma-De Jong. Met een snelle tweede bocht liet de schaatsster van Jumbo-Visma haar ploeggenote ver achter zich en hield dat ook in de slotronde vol. Ze dook zo 0,71 seconde onder de tijd van Goetz. Rijpma-De Jong kwam tot 1.13,64 en dat was goed voor de vijfde plaats. Olympisch kampioene Miho Takagi kwam in de slotrit slechts tot de vierde tijd met 1.13,57.

LEES OOK. Schaatsdiva Jutta Leerdam ondanks pijnlijke liefdesbreuk klaar voor nieuw seizoen: “Ik wil weer wereldkampioen worden”

“Drie uit drie geeft een superfijn gevoel”, aldus de populaire Nederlandse bij de NOS. “Al helemaal omdat het gat met de nummer twee bijna een seconde is. Ik was ooit slecht op de wereldbekers en nu heb ik drie keer goud op rij. Dat is toch leuk. Als het verschil in Nederland zo groot is, heb je normaal gesproken altijd nog je internationale concurrenten. Maar internationaal gezien is zeven tienden een groot gat. De 1.000 meter is echt mijn kern, mijn favoriet. Dat blijkt steeds weer. Ik ben blij dat ik die lijn door kan trekken en kan blijven domineren.”

De 23-jarige Leerdam is met 3,4 miljoen volgers de populairste sportster van Nederland. Ze pakte eerder dit jaar zilver op de 1.000 meter tijdens de Winterspelen, werd al eens wereldkampioen op die afstand en is de regerende wereldkampioene sprint.

© AP