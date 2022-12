Breese vormelingen houden pelgrimstocht voor Welzijnszorg

Na het bekijken van het kerstverhaal in zandtekeningen werd het pelgrimslicht vanuit de kerk in Beek meegenomen op pad. Er waren zo'n 60 mensen en zelfs drie honden present op deze mooie avond. Na een prachtige winterse wandeling - waarbij ook een stukje in volledige stilte werd gelopen - kwam de groep weer aan in de kerk. Tijdens het bezinningsmoment kon iedereen een kaarsje aansteken. Daarna werd er gesmuld van heerlijke zelfgemaakte soep ten voordele van Welzijnszorg.