Kanye West uitgeroepen tot ‘antisemiet van het jaar’

Kanye ‘Ye’ West (45) heeft nog eens een prijs gewonnen, maar niet één om trots op te zijn. De Amerikaanse rapper is uitgeroepen tot ‘antisemiet van het jaar’, na zijn recente uitspraken over Hitler.

De ‘onderscheiding’ werd unaniem uitgereikt door de Amerikaanse actiegroep StopAntisemitism. Liora Rez, de voorzitster van de organisatie, zegt dat West zijn entourage vooral gebruikt om antisemitische informatie over Joden te verspreiden. Volgens haar is de jodenhaat de laatste jaren in Amerika flink toegenomen en is het laatste wat men kan gebruiken een beroemdheid die kwetsende uitspraken doet. Bovendien gaat het ook niet om een eenmalig slippertje, want West zou zich nog steeds schuldig maken aan antisemitisme.

Een tweetal weken geleden verklaarde de rapper in het openbaar dat hij zijn album ooit Hitler wilde noemen, omdat de nazileider volgens hem goed was voor de Duitse bevolking. Ook deelde hij een hakenkruis op Twitter, waarna zijn account opnieuw werd geblokkeerd. Mensen die het voor West opnemen, blijven verwijzen naar zijn mentale inzinking als verklaring voor het buitensporige gedrag van de voorbije maanden. Eerder verloor West al een eredoctoraat na zijn antisemitische uitspraken.

