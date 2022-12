Italiaanse sprinter Mozzato (B&B Hotels-KTM) opgepikt door Arkéa-Samsic en Axel Laurance niet naar Soudal – Quick-Step

Ook Luca Mozzato is van de baan. De 24-jarige sprinter had nog een contract voor volgend seizoen bij B&B Hotels-KTM dat in principe volledig verdwijnt. De Italiaan kreeg een contract van één jaar bij Arkéa-Samsic. Daarmee is hij na Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) en Victor Koretzky (Bora-hansgrohe) de derde renner die een nieuwe werkgever vindt. Ook Pierre Rolland (36) zou contacten (Team TotalEnergies?) hebben om verder aan de slag te blijven.

Dé grote vis is en blijft Axel Laurance. De nog altijd maar 22-jarige eerstejaarsprof uit Morbihan zou de ploegen maar voor het grijpen te hebben. Daaronder – zo zei Radio Peloton – zat ook Soudal – Quick-Step dat interesse had voor de man die slechts door Wout van Aert van de zege werd gehouden in de Bretagne Classic – Ouest France en die ook derde werd in de eindstand van de Cro Race.

De ploeg van Remco Evenepoel wordt het alvast niet. Ploegmanager Patrick Lefevere houdt het voorlopig bij 29 renners en heeft ook niet budgettair niet de ruimte. AG2R-Citroën, de ploeg van Greg Van Avermaet, zou Laurance het hof maken.

De drie Belgen in de spookploeg van Jérôme Pineau zijn nog volop werkzoekend. Ook voor Jens Debusschere, Jordi Warlop en Eliot Lietaer dringt de tijd. Ze hadden wel nog een contract voor volgend jaar maar de vraag is of ze daar ook maar één eurocent zullen van zien. (hc)