Twintigers transporteren drugs over Europa vanuit Maastricht: “Gaat niet over aantal gram, maar over kilo’s”

Vier prille twintigers, waarvan een Bilzenaar en drie Nederlanders, werden maandagochtend door de Tongerse rechter veroordeeld voor professionele internationale drugstransporten van cannabis. Een van de Nederlanders, een 23-jarige man uit Maastricht, kreeg een celstraf van 24 maanden en een geldboete van 12.000 euro. Hij werd gezien als organisator van de cannabishandel. “Daarnaast verkocht hij ook XTC en cocaïne”, oordeelde de rechter. De Bilzenaar en de andere twee Nederlanders, die in opdracht de transporten mee uitvoerden, kregen celstraffen van 12 maanden en geldboetes van 8.000 euro, al dan niet met uitstel.

Het ging om minstens tien transporten tussen juli en oktober 2020 waarbij er twee heen-en-weerroutes afgelegd werden: een vanuit Maastricht over Duitsland naar Zwitserland en een vanuit Maastricht over België naar Frankrijk en omgekeerd om zo drugs in te voeren.

Verdwijning

De bal ging aan het rollen toen de toen 19-jarige Bilzenaar op 31 oktober 2020 verdwenen was en zijn ouders alarm sloegen bij de politie. De agenten voerden vervolgens een huiszoeking uit in de ouderlijke woning. Daar vonden de inspecteurs cannabis, een weegschaal en gripzakjes. Uiteindelijk stuurde de Franse politie informatie door over de tiener. Hij was er eerder met een huurwagen met twee kilo cannabis in de koffer onderschept en belandde er in een Franse cel. Door de verklaringen van de man, kwamen de inspecteurs uit bij een 22-jarige Nederlander. “Hij zou de Bilzenaar gevraagd hebben om de transporten mee uit te voeren”, aldus de Tongerse aanklager.

Volgwagens en kilo’s drugs

De transporten zouden telkens met meerdere auto’s gebeurd zijn, waarbij er een of twee volgwagen instonden voor het spotten van politiecontroles onderweg. Tijdens het onderzoek werden zo nog twee andere Nederlandse twintigers aan de transporten gelinkt. Zij gaven tijdens hun verhoren toe dat ze als scout meereden en de politiecontroles moesten onderscheppen.

De Bilzenaar gaf de feiten ook voor de Tongerse rechter toe. “Ik zat in financiële problemen na een ongeval met mijn auto. Mijn wagen was stuk, maar ik moest mijn lening wel blijven betalen. Ik ging in die tijd gewoon onverantwoord om met mijn geld”, zei de man. De zogenaamde Nederlandse dealer ontkende zijn leidinggevende rol in het verhaal. Volgens hem was hij zeker niet de organisator van de transporten, maar werd hij ook gewoon gevraagd om als chauffeur mee te rijden. De rechter hecht echter geen geloof aan die verklaringen.

“Het gaat hier niet over een aantal gram, maar over kilo’s drugs”, zo stelde de Tongerse aanklager. “Het ging over een zeer gevaarlijke onderneming, ze wisten goed waar ze mee bezig waren en er was veel geld mee gemoeid.”

Buiten de geldboetes werd er ook een totaalbedrag van 12.000 euro verbeurd verklaard.