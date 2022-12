Bommetje in het snooker nu ook Chinese topper geschorst is voor matchfixing: “Als ik niet akkoord ging, kreeg ik problemen”

Bingtao schreef vorig seizoen de prestigieuze Masters op zijn naam en is de huidige nummer 16 van de wereld. Hij stond ingepland om maandag de English Open te spelen, maar snookerbond WPBSA maakte vandaag bekend dat de Chinees geschorst is.

“Deze beslissing maakt deel uit van een lopend onderzoek naar beschuldigingen van de manipulatie van de resultaten van wedstrijden voor gokdoeleinden”, klinkt het. Lees: voor matchfixing. “De schorsing blijft geldig zolang het onderzoek loopt.”

Eerder werden ook al Lu Ning, Li Hang, Zhao Jianbo, Bai Langning en Chang Bingyu om dezelfde reden geschorst, terwijl Liang Wenbo eind oktober al tegen een schorsing aanliep na een vage aanklacht wegens huiselijk geweld en “slecht gedrag”. Ook dit blijkt nu in het kader van het lopende onderzoek naar matchfixing te zijn.

Bedreigingen

Voor alle spelers zou het draaien om het vervalsen van een uitslag omtrent één partij. Bij Chang Bingyu zou dat gaan om de wedstrijd tegen Jamie Jones op de British Open in september (4-1 nederlaag). De 20-jarige Chinees werd naar eigen zeggen echter bedreigd.

“Op de ochtend van die wedstrijd kreeg ik een bedreigende telefoon van Liang Wenbo”, aldus Chang op sociale media. “Hij zei me dat hij had ingezet op mijn wedstrijd en ik werd bang dat hij had gegokt met veel geld. Als ik niet akkoord ging, zou hij voor problemen zorgen voor mij. Ik had dus geen andere keuze, ik had enorm veel schrik. Dan nog is het mijn fout en ik zal meewerken aan het onderzoek. Mijn straf zal ik aanvaarden. Maar ik was echt bang en kreeg er ook geen geld voor.”

Chang zei ook dat hij Wenbo hem bedreigde voor aanvang van het onderzoek, met de boodschap dat hij zijn mond moest houden. “De dag voor alles begon, kwam er een vriend van Liang langs bij mij thuis. Ik moest in zijn wagen stappen en kreeg Liang aan de lijn. Hij vertelde mij dat ik moest liegen of dat er problemen van zouden kopen.”

Snooker heeft een geschiedenis van matchfixing. In het verleden werden er al 23 schorsingen uitgesproken in die optiek. De meest bekende is er eentje uit 2010, toen meervoudig wereldkampioen John Higgins voor zes maanden aan de kant moest.

Joe Perry, de nummer 31 van de wereld, kon zijn ogen niet geloven. “Dit is verschrikkelijk voor het snooker, maar ik ben zo blij om te zien dat bond er alles aan doet om de sport schoon te houden. Het maakt niet uit wat de redenen zijn, er is geen excuus voor matchfixing.”

Snookericoon Jimmy White vatte het zo samen: “Ik kan dit bijna niet geloven, want ik heb Yao altijd alles zien geven aan een snookertafel. Het is een zwarte dag voor snooker. Dit moet zo snel mogelijk worden aangepakt en het is goed om te zien dat de bond zo snel handelt.”