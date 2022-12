Evelien Broekaert eerlijk over leven met haar man Pedro Elias: “Soms ben ik er klaar mee”

Pedro Elias leeft met tal van angsten. Zo is hij er altijd van overtuigd dat wanneer hij iets vreemds voelt in zijn lichaam, dat zeer ernstig is. Zijn vrouw Evelien Broekaert heeft daar leren mee leven, maar is het nu beu. “Dit jaar heb ik ontdekt dat ik er soms echt wel klaar mee ben”, vertelt ze in de eerste aflevering van Patiënt Pedro. In het Play4-programma wil Pedro iets doen aan zijn angsten en gaat hij in therapie. Het wordt een intiem portret waarin hij zich van zijn meest kwetsbare kant laat zien.