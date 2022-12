Panini lanceert Pro League-editie 2023

Panini België heeft maandag de Pro League-editie 2023 voorgesteld. Het is de 51e editie van het stickeralbum omtrent de Belgische voetbalcompetitie.

Het album telt 60 pagina’s en bestaat 675 stickers, waarvan 100 zogenaamde gold glitters. Alle teams uit de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en Lotto Super League zijn vertegenwoordigd.

Naast individuele portretten vindt de verzamelaar de gebruikelijke informatie van elke club terug. “Daarbij springen de sportieve resultaten van vorig seizoen het meest in het oog”, stelt Panini. Voor het eerst krijgen ook het thuis- en het uitshirt een eigen sticker, in een gold glitter-uitvoering. Verder bevat het album in een overzichtelijke lay-out de stamnummers, het palmares, de eindstanden van de voorbije jaren, de capaciteit van de stadions en nog meer.

Via QR-codes doorheen het album kan de lezer videobeelden van alle clubs, wedstrijdbeelden, interviews en reportages van tv-rechtenhouder Eleven bekijken. Daarnaast schenkt Panini tien Eleven Pro League jaarpassen en 1.000 maandpassen weg, dankzij vouchers verdeeld over de stickerzakjes.

Na het mooiste shirt vorig seizoen kunnen de fans dit seizoen stemmen voor het mooiste doelpunt uit de Belgische voetbalgeschiedenis.

Het album is vanaf vandaag/maandag te koop voor 2,90 euro. Het starterpack (een album + tien stickerzakjes) kost 9,90 euro, de prijs van een zakje stickers bedraagt 0,90 euro.