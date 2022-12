Sven Nys schiet met scherp op “dodelijke” Wereldbeker veldrijden: “Staat hier eigenlijk iemand bij stil dat dit helemaal fout loopt?”

Nys vond de allereerste Wereldbekermanche in Ierland “top”, maar stelt zich vragen bij het grote aantal wedstrijden in de meest prestigieuze competitie in het veld.

Maandag maakte de Nederlandse wielerfederatie de selectie voor de Wereldbekermanche in Val di Sole bekend. Die wedstrijd staat komende zaterdag gepland.

“Net als afgelopen weekend in Dublin gaat het om een kleine afvaardiging”, klinkt het. “De Italiaanse organisatie mag vier Nederlandse mannen en vier Nederlandse vrouwen verwachten, met daarbij Mathieu van der Poel en wereldbekerleidster Fem van Empel. Bondscoach Gerben de Knegt gaf vorige week al aan begrip te hebben voor de renners die nu andere keuzes in hun programma maken, ook gezien de kosten van de verplaatsing. Veel veldrijders trainen momenteel in de zon met het oog op de drukke kerstperiode die eraan komt.”

Koren op de molen van Nys en zijn kritiek op de UCI voor de vele Wereldbekerwedstrijden.

Eerder dit jaar uitte ook Lars van der Haar al soortgelijke kritiek. “Veertien wereldbekers zijn er nog steeds vijf te veel. Zeker als een renner zoals ik genoeg punten heeft, kan die makkelijker zeggen: ik ga trainen (om een cross over te slaan, red.). Dat is gewoon zonde van zo’n mooi klassement als de Wereldbeker, dat vroeger faam had als het belangrijkste klassement. Dat is het nu een beetje aan het kwijtraken en dat is gewoon jammer”, zei de Nederlandse kampioen in een podcast.