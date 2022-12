Zwaar verloren, en toch is ‘Snap’ langst genoteerd Eurosong-liedje in Ultratop ooit

Zondag steeg Snap van de elfde naar de tiende plaats in de Ultratop. Rosa Linn, de Armeense Eurovisiesongfestival-inzending, noteert nu al twintig weken in de officiële Vlaamse hitlijst. Geen enkele andere Eurosong-inzending deed ooit beter. Straf, voor een liedje dat pas 20ste eindigde, één plek na onze Jérémie Makiese.

Twintig weken dus staat Rosa Linn al in de Ultratop. Dat is al even lang als Wild dances van Ruslana. Maar het is nu al zeker dat Rosa Linn ook volgende week nog in de Ultratop noteert – ze staat nu nog op 10 –, waardoor ze een nieuw record vestigt. Dat is straf, vooral omdat alle andere Eurovisiesongfestival-liedjes die lang noteerden in de Ultratop, winnaars waren. Snap won niet, maar eindigde pas 20ste. Na België.

“In ben ingestort tijdens de puntentelling op het Eurovisiesongfestival”, bekende Rosa Linn (23) pas zeer onlangs. “Ik had mijn hoofd laten zot maken door iedereen in Armenië die vooraf toeterde dat ik zou winnen, dat er nooit zo’n straffe Eurosong-inzending was geweest. Tijdens de puntentelling dacht ik constant: Dit kan niet, er loopt iets fout, straks gaan ze de fout rechtzetten en herbeginnen. Toen ik besefte dat ik effectief pas 20ste was, heb ik gewacht tot ik weer op mijn hotelkamer was om daar in te storten. Ik vreesde dat ik nooit meer naar Armenië kon terugkeren.”

Maar een maand later veranderde alles. Rosa Linn kreeg plots via haar socialemediakanalen complimentjes. Mensen stuurden haar happy Snap-day- en Het is vertrokken-berichtjes. Bleek dat Snap op streamingplatformen plots spectaculair aan het scoren was. Eind juni zat het liedje al aan één miljoen streams, per dag.

“Onze strategie sloeg dan toch aan”, zei Rosa Linns manager in een interview met Billboard, de officiële Amerikaanse hitparade waar Snap ook in noteerde. “Ondanks de slechte Eurosong-uitslag zijn we in het nummer blijven geloven. We maakten verschillende versies – traag, snel, akoestisch,symfonisch ... – en postten die op sociale media in de overtuiging dat iemand het ergens ter wereld zou oppikken.

(Lees verder onder het ‘Would do it again’-duet met Duncan Laurence)

En dat gebeurde. Begin deze zomer deed Ruairi McGivern (26) uit het Noord-Ierse Armagh een huwelijksaanzoek aan zijn vriendin Annelivia Hynds, op hun vakantie in Spanje. Annelivia was net een Tiktok-filmpje aan het opnemen, dus stond het huwelijksaanzoek mee in beeld. Voor ze het op Tiktok postte, zette ze er Snap van Rosa Linn onder, omdat ze dat de mooiste Songfestival-inzending vond. De aanzoekvideo is 18 miljoen keer bekeken en kreeg 2 miljoen likes. Vooral vanwege het liedje. Andere Tiktokkers begonnen op de aanstekelijke Snap-tonen filmpjes met hun favoriet huisdier, hun favoriet gerecht of favoriete haarkleur voor de komende zomer te posten. Actrice en producent Reese Witherspoon gebruikte het liedje om op Instagram reclame te maken voor de verfilming van Daar waar de rivierkreeften zingen. Zo werd Snap dé zomerhit dit jaar.

(Lees verder onder de video van ‘Snap’)

Rosa Linn vertelde tijdens Junior Eurovision dat ze al een kladversie van Snap schreef op haar zeventiende. Ze was kort voordien ontdekt door een Armeense platenfirma, op een schooloptreden. Die stuurde Rosa Linn op een schrijfkamp. Daar kreeg ze de opdracht om een liedje te maken over iets dat haar toen onlangs had gekwetst. Dus schreef Rose Linn over een stukgelopen relatie tijdens haar uitwisselingsprogramma in de VS.

Ed Sheeran

Pech in de liefde, maar geluk in het spel. En het lijkt alsof Rosa Linn alles aan het winnen is. Ze maakte een duet met de Nederlandse ex-Eurovisiesongfestivalwinnaar Duncan Laurence. Daarna werd ze opgepikt door platenfirma Colombia Record en die stuurde Rosa Linn naar Los Angeles om samen te werken met twee top-songschrijvers: Diane Warren (I don ’t want to miss a thing van Aerosmith, Because you loved me van Celine Dion) en Dan Wilson (Someone like you en Don’t you remember van Adele).

Terwijl ze in de VS was, mocht Rosa Linn ook optreden in The Late Show van James Gorden, onder meer bekend van Carpool Karaoke. “Maar het meest overdonderende aanbod kwam uit Engeland”, zegt Rosa Linn. “Op een ochtend stuurde mijn manager me een contract door. Ik mag volgend jaar het voorprogramma doen van Ed Sheeran wanneer hij door de VS toert. Ik probeer het nog steeds allemaal te bevatten.”

Langst genoteerde Eurovisiesongfestival-liedjes in Ultratop

1/ Snap van Rosa Linn, Armeense inzending in 2022: 20 weken ex aequo met Wild dances van Ruslana,Oekraïense inzending in 2004.

2/ Euphoria van Loreen, Zweedse inzending in 2012, 19 weken ex aequo met Arcade van Duncan Laurence, Nederlandse inzending 2019.

3/J’aime la vie van Sandra Kim, Belgische inzending 1986, 16 weken ex aequo met Puppet on a string van Sandie Shaw, Britse inzending 1967 en met Hard rock hallelujah van Lordie, Finse inzending in 2006.

4/Zitti e Buoni van Måneskin, Italiaanse inzending 2021, 15 weken.

5/Waterloo van Abba, Zweedse inzending 1974, 14 weken ex aequo met Love shine a light van Katrina and the waves, Britse inzending in 1997.