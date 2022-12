Andy Pieters (rechts) trekt de N-VA-lijst in Maasmechelen en gaat de strijd aan met huidig burgemeester Raf Terwingen (cd&v). — © rr

Maasmechelen

Andy Pieters, kabinetschef en woordvoerder van Vlaams Minister Zuhal Demir, dingt in oktober 2024 naar de burgemeesterssjerp in Maasmechelen. “Bergaf met Raf is voor mij geen optie meer”, zegt Pieters, die lijsttrekker wordt voor N-VA.