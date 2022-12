Ook tweede deel van ‘Slow Horses’ is topserie met sarcastische humor én Gary Oldman

Gary Oldman als de baas van het MI5-kantoor Slough House is in seizoen 2 van ‘Slow Horses’ een slapende Russische spion op het spoor. — © Apple TV+

Het eerste seizoen van de John Le Carré-achtige serie Slow Horses werd samen met seizoen 2 ingeblikt, omdat Apple TV+ er alle vertrouwen in had. En terecht. Seizoen 2 is gebaseerd op Dead Lions, het tweede boek van Mick Herron in de Jackson Lamb-serie en bevat nog meer spanning en actie dan het eerste seizoen. Het zijn de sarcastische humor, de geweldige dialogen, de voortreffelijke acteurs en die forse Mick Jagger-song die het geheel uniek maken.

De plot bevat onder meer echo’s van de Litvinenko-moordzaak. Zo moeten de MI5-agenten van Slough House, het kantoor dat het uitschot van de Britse geheime dienst herbergt, de moord op een gepensioneerde agent onderzoeken. Ze komen een slapende Russische spion op het spoor. Geniet vooral van Gary Oldman in de rol van zuipschuit Jackson Lamb. Oldman zal nog opduiken in seizoen 3 en 4, maar heeft aangekondigd dat Slow Horses een van zijn laatste wapenfeiten zal zijn. (cc)

‘Slow Horses’ seizoen 2 speelt momenteel op Apple TV+