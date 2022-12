Het is koud en daar heb je de problemen met de steenmarters opnieuw

”De geliefkoosde plekken voor steenmarters zijn zolders en motorcompartimenten van auto’s.” Wat meespeelt is dat op beide locaties een laag isolatie te vinden is om een nest te bouwen. Op een zolder zitten ze ook nog vaak heel rustig. “Het is simpelweg een kwestie om ze buiten te houden. Want ze kunnen op beide plaatsen voor veel schade en op zolder ook voor overlast zorgen. En daar zijn wel wat middeltjes voor. Dat kan gaan van geluiden tot geuren.” Sprays en ultrasone geluidstoestellen kunnen meestal een oplossing bieden om zolders onaantrekkelijk te maken. Wel op voorwaarde dat ze op de juiste manier worden geïnstalleerd.

In auto’s vinden marters materiaal om een nest te bouwen en is het vaak warm aan de motor.

Openingen

Belangrijk is ook om op zolder alle openingen die groter zijn dan 3 centimeter dicht te maken. “Het beste is dat de steenmarter uit huis maar wel in de buurt blijft. Want steenmarters blijven nuttige dieren. Ze vangen muizen en ratten. En ja, jammer genoeg ook wel eens een kip. Steenmarters doden of vangen en wegbrengen is trouwens geen oplossing. Dat komt er gewoon opnieuw eentje en begint het spel van vooraf aan. Daarom nog eens: maak het zo onaantrekkelijk mogelijk zodat ze niet meer in de auto of op zolder willen komen.”

Meer info: https://www.natuurhulpcentrum.be/steenmarters/