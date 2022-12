WK-gangers Toby Alderweireld en William Pacho hervatten de trainingen bij Antwerp, Vincent Janssen sluit volgende week aan

De derde WK-ganger van de Great Old, Vincent Janssen, sluit volgende week maandag aan. De clubtopschutter schopte het met Oranje tot de kwartfinales, maar ging er afgelopen vrijdag na strafschoppen uit tegen Argentinië. Janssen is er op 20 december in de bekermatch tegen Standard sowieso niet bij. De Nederlander zit dan een schorsing uit voor zijn rode kaart in de vorige bekerpartij tegen Beveren.