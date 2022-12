Ervaren Belgian Cat Serena-Lynn Geldof blijft nog jaar extra bij Zaragoza

Serena-Lynn Geldof heeft een nieuw contract van één jaar getekend bij Zaragoza en zal ook in het seizoen 2023-24 voor de Spaanse club uitkomen. De 1m96 grote en 25-jarige Belgian Cat kent een knap debuut bij Zaragoza en is goed voor een gemiddelde van 8 punten en 5 rebounds in de Spaanse Lega Femenina.

Met 7 op 11 staat Zaragoza op de vierde plaats. In de EuroCup Women is Zaragoza al zeker van de tweede ronde (Play Off Round 1) na een 5 op 5 in poule I. Serena-Lynn Geldof is Europees goed voor een gemiddelde van 8 punten en 6 rebounds.

De West-Vlaamse was in België bij Kangoeroes Boom en Namur Capitale aan de slag. In Spanje kwam ze al uit voor Promete en Cadi La Seu. Met de Belgian Cats won ze in 2017 en 2021 de bronzen medaille op het EK. Ze telt al 70 selecties voor de Cats. (cpm)