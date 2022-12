‘De Acht Bergen’ van Felix van Groeningen is oogstrelend epos voor geduldige mensen

Niet alleen schreef en regisseerde de maker van The Broken Circle Breakdown ook Le otto montagne (De Acht Bergen) samen met zijn levenspartner Charlotte Vandermeersch, de film zelf is in niets te vergelijken met wat van Groeningen eerder heeft gedaan. Le otto montagne is geen moeilijke film, wel een lang, rustig, observerend en intimistisch epos over de jarenlange vriendschap tussen rusteloze stadsjongen Pietro en onverstoorbare bergbewoner Bruno in de Italiaanse Alpen. Als kinderen zijn de twee jongens elkaars tegenpolen. Toch kunnen ze het goed met elkaar vinden.

De vriendschap wordt voor het eerst op de proef gesteld wanneer Pietro voelt dat zijn vader meer bewondering toont voor de sterkere Bruno. Jaren later hernemen de volwassen geworden jongens hun vriendschappelijke relatie. Hun band wordt hechter wanneer Bruno (Alessandro Borghi) aan Pietro (Luca Marinelli) voorstelt om een huis hoog in de bergen te bouwen. Maar dat plan kan de onzichtbare kloof tussen de twee vrienden niet helemaal dichten.

© KFD

Met een speelduur van 147 minuten wordt Le otto montagne voor sommige toeschouwers een lastige kijkervaring. Van Groeningen en Vandermeersch willen immers dat je je overlevert aan een kijkervaring die tegen een voortkabbelend ritme (vooral in de tweede helft) evolueert en waarin weinig lijkt te gebeuren. Maar eens je je laat meedrijven, openbaart zich een episch drama over verdwijnende culturen, de botsing tussen stad en platteland en een complexe vriendschap.

Wat helpt om de film te appreciëren, zijn de sterke vertolkingen en vooral de prachtige fotografie. Cameraman Ruben Impens heeft wonderlijke dingen gedaan binnen het (voor epische films ongebruikelijke) 4:3-kader. Alleen al om Impens werk zou je deze film moeten zien.(cc)

‘De Acht Bergen’ speelt vanaf nu in de bioscopen