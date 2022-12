Mariah Carey haalt 11-jarige dochter op podium voor duet: “Eerste keer dat we dit samen brengen”

Mariah Carey is opnieuw alomtegenwoordig op de radio met ‘All I want for christmas is you’, maar vrijdag waren de ogen tijdens haar concert op iemand anders gericht. De zangers haalde plots haar dochter Monroe op het podium in de Toronto’s Scotiabank Arena. “Dit is ons eerste duet samen”, vertelde ze aan het publiek. De twee zongen ‘Away in a manger’ en het publiek was lovend over de zangkunsten van de 11-jarige.