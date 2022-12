OPROEP. Woon jij in Limburg, maar gaat je kind naar een Nederlandse basisschool?

Het aantal leerlingen dat vanuit Vlaanderen de grens met Nederland oversteekt om naar de basisschool te gaan, is in het schooljaar 2020-2021 sterk gestegen. Terwijl dat aantal in de periode 2014-2019 nooit boven de 330 uitsteeg, klom het in 2020-2021 naar 474 leerlingen. Dat blijkt uit cijfers die cd&v-parlementslid Loes Vandromme heeft opgevraagd. De omgekeerde beweging van buitenlandse, met name Nederlandse leerlingen, die les volgen op een Vlaamse basisschool, komt nog altijd veel vaker voor, maar vertoont wel een dalende trend.

Het aantal Vlaamse leerlingen dat de grens oversteekt om daar in een basisschool les te volgen, blijft beperkt. Zeker de grens met Duitsland en Luxemburg wordt amper overgestoken, met telkens maar 1 leerling in het schooljaar 2020-2021. Het aantal leerlingen dat de grens met Frankrijk oversteekt, ligt al jaren vrij stabiel rond de 120 à 130 (129 in 2020-2021). Maar het aantal Vlaamse leerlingen dat voor een Nederlandse basisschool koos, is wél opvallend gestegen van 259 in 2019-2020 naar 474 in 2020-2021.

Het aantal leerlingen dat vanuit onze buurlanden les komt volgen in Vlaamse basisscholen is wel nog steeds een stuk groter. Zo kwamen er in 2018-2019 bijvoorbeeld 3.262 leerlingen vanuit de buurlanden naar Vlaanderen om school te lopen.

Sinds de coronacrisis is dat aantal wel met 8,65 procent gedaald tot 2.980 leerlingen in 2020-2021. “Het dalende aandeel Nederlandse leerlingen is hier de grootste oorzaak van”, stelt Loes Vandromme. “Terwijl er in 2018-19 nog 3.064 Nederlandse leerlingen op onze Vlaamse schoolbanken zaten, zien we er nu nog maar 2.771”.

