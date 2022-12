UNIZO houdt eindejaarsactie in Heers en Borgloon

De actie ‘Winkelhier en Win’ loopt nog tot en met zaterdag 31 december. Per aankoopschijf van 10 euro bij één van de 66 deelnemende handelaars krijg je een invulkaartje dat je kan achterlaten in een doos. De trekking vindt plaats op donderdag 5 januari en is te volgen via livestream. “Elke klant maakt kans op een aankoopbon van 500, 250, 200 of 100 euro of een bonusprijs van de stad Borgloon en de gemeente Heers”, vertelt Dieter Janssen (VLDumont), middenstandschepen in Heers. “Zowel in Heers als in Borgloon verdelen we 3.000 euro aan aankoopbonnen. Zo wordt er 6.000 euro rechtstreeks in de lokale economie gepompt.” (frmi)