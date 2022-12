Duitse Anna strompelde uit moshpit en botste op metalhead Robin, toch werden ze pas 7 jaar later een koppel

Wacken Open Air lokt ieder jaar 80.000 liefhebbers van het zwaardere werk naar het noorden van Duitsland. Door de razendsnelle ticketverkoop - het festival is al een jaar op voorhand uitverkocht - heeft het festival een mythische status gekregen. Anna Spengler (40) uit Mannheim is ieder jaar van de partij. Zo ook in 2014. “Ik herinner mij nog dat ik wat averij had opgelopen in een hevige moshpit (waarin een meute concertgangers wild danst, met onvermijdelijke botsingen tot gevolg, nvdr)”, lacht Anna. “Het was nogal heet en ik wilde wat uitrusten in de schaduw. En daar zat ook Robin.” De Genkenaar is al sinds 2007 vaste klant op Wacken. “Ik raakte aan de praat met Anna en er was meteen een klik”, vertelt hij. “Nee, het werd geen liefdesaffaire, we hadden toen allebei een vaste relatie. Maar we bleven wel contact houden via Facebook en zagen elkaar elk jaar terug op Wacken. Dat gebeurde heel spontaan, met een simpel berichtje. Je kent dat wel: Hey, wij staan aan de toog rechts van podium.” “Dat waren altijd plezante momenten”, pikt Anna in. “Samen naar bands zien, een pintje drinken,... Robin is een beetje gek, maar op een heel fijne manier.” (lacht)

“Robin is een beetje gek, maar op een fijne manier”, lacht Anna. Zelfs op de ochtend van hun huwelijk. — © rr

Corona

En toen ging de wereld in lockdown, Wacken moest de edities van 2020 en 2021 schrappen en Anna en Robin verloren elkaar een beetje uit het oog. Tot een haast telepathisch moment in december 2021. “Ik verbleef toen bij mijn moeder in Mannheim”, zegt Anna. “Ik weet niet hoe het juist kwam, maar ik moest plots aan Robin denken: hoe zou het met hem gaan? Maar verder deed ik niets. Tot ik enkele dagen later een bericht van hem kreeg.”Robin: “Ik stond op het punt naar Oostenrijk te reizen om er een paar vrienden te bezoeken. Ik dacht toen ook aan Anna en besefte dat ik haar woonplaats zou passeren, dus stuurde ik haar een bericht.” De twee hadden intussen geen partner meer, Anna zag er dus geen graten in om Robin uit te nodigen voor een tussenstop. Maar wat hij toen vroeg, had ze niet had verwacht. “Hij bleef hier overnachten en de volgende ochtend stelde hij mij voor om mee naar Oostenrijk te reizen. Ik wilde wel, maar ik had wat afspraken in mijn agenda staan.” De twee namen afscheid en Robin vervolgde zijn weg naar Oostenrijk. “Maar 2,5 uur later waren we weer berichten naar elkaar aan het sturen”, lacht Anna. “Ik verzon een flauw excuus, in de trant van: je bent hier iets vergeten. Waarop Robin antwoordde: Nee, ik ben jou vergeten.”

De liefde bloeide helemaal op tijdens een vakantie in Oostenrijk. — © rr

De Genkenaar had toen al een U-bocht genomen, terug richting Mannheim. Anna verplaatste intussen haar afspraken en pakte haar koffers. “We hebben een prachtige tijd gehad in Oostenrijk en sindsdien zijn we onafscheidelijk”, zegt Robin. Bijna dag op dag een jaar later stapte het metalkoppel in het huwelijksbootje. Nu wonen ze samen met hun twee hondjes in As. Robin is IT-coördinator voor Autoscout24 in Brussel, Anna werkt van thuis uit voor het Institute of Economic Research in het Duitse Halle.

De cirkel was helemaal rond in augustus dit jaar: Robin en Anna trokken voor de eerste keer als koppel naar Wacken Open Air. En ook het ticket voor volgend jaar is al in the pocket.