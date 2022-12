Zangeres wordt tijdens concert abrupt van podium gehaald na bommelding: “Wat gebeurt er?”

Patti LaBelle was nog maar net aan haar concert gestart toen ze zaterdag door de security van het podium werd gehaald. “Hé, wacht eens even?!”, strubbelde ze eerst nog tegen. Maar toen werd al snel duidelijk dat er iets ernstig aan de hand was.

Een persoon uit het publiek in het Amerikaanse Milwaukee had namelijk een bom gemeld. De hele zaal, gevuld door 2.500 mensen, moest meteen geëvacueerd worden. “Alles verliep volgens plan en is veilig kunnen gebeuren”, lieten lokale autoriteiten weten. De politie onderzoekt de zaak, het concert wordt ondertussen opnieuw geprogrammeerd.(tica)