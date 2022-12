Onze boekentips: James Bond in nesten en een hond die naar sardientjes ruikt

Double or Nothing

Kim Sherwood

Als James Bond vermist is, ligt het lot van de wereld in de handen van een nieuwe generatie MI6-agenten. Kim Sherwood breit een slim vervolg aan de 007-verhalen. Met nieuwe personages én respect voor Bonds staat van dienst.

Harper Collins, 317 blz., 22,99 euro

De Springe-dinges

Kathleen Doherty

Leuk prentenboek voor kinderen vanaf vier jaar over een beertje dat ’s nachts op avontuur gaat in Mensenstad. Hij vindt er een ‘springe-dinges’, een afgedankte zetel met een voortreffelijke vering. Illustraties van Kristyna Litten.

Condor, 40 blz., 16,99 euro

Het verhaal van Vlaanderen

Frodo De Decker en Harry De Paepe

Vanaf 1 januari stapt Tom Waes in een tijdmachine om ons te gidsen door 38.000 jaar geschiedenis van Vlaanderen. In de marge van het prestigieuze tv-programma komen ook een bordspel en een resem boeken op de markt, zoals deze eerste graphic novel over de periode van de prehistorie tot de Bourgondiërs.

Standaard Uitgeverij, 127 blz., 29,99 euro

Pleegkind

Claire Keegan

Vaak bekroond en nu voor het eerst vertaald. Eenvoudige maar indrukwekkende novelle over een Iers meisje dat opgroeit bij haar warm pleeggezin op het platteland. Maar dan ontdekt ze waarom haar biologische ouders haar hebben weggestuurd.

Nieuw Amsterdam, 96 blz., 17,99 euro

Vrolijk kerstfeest!

Marc Boutavant & Colas Gutman

Ideaal cadeauboekje voor beginnende lezertjes. Stinkhond en Plattekat gaan op zoek naar een huis waar ze welkom zijn om kerst te vieren. Stinkhond ruikt naar sardientjes en ziet eruit als een gerafeld tapijt, maar het maakt hem niet minder geliefd bij het kleine grut.

Lannoo, 68 blz., 11,99 euro

jom