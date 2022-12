Wim Lybaert over schoolperiode: “Vanaf vierde middelbaar zat ik elke zaterdag in strafstudie”

Nu mag Wim Lybaert dan wel een succesvolle televisiemaker zijn, op school deed hij het niet altijd even goed. In het eerste middelbaar ging het nog goed, maar daarna was hij steevast de laatste van de klas. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Het huis vertelt hij aan Eric Goens dat hij zich niet goed kon vinden in het schoolsysteem. “Ik stelde mij vragen bij alle domme regels die mij werden opgelegd”, klinkt het. “En ik voelde mij daar niet op mijn plaats.”