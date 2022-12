Dimitri Van den Bergh duikt vlak voor WK op in Cardiff: dansen met Gerwyn Price, “ijskoude zaal” en poseren met dartsfenomeen

Dimitri Van den Bergh begint op 17 december aan zijn WK darts. Tot het zover is, traint ‘The DreamMaker’ zich te pletter aan de zijde van collega/vriend Damon Heta, in hun huis in Leicester. Maar zondagavond dook Van den Bergh op in… Cardiff.

In de Welshe hoofdstad stond namelijk een exhibitietoernooi op het programma. Naast Van den Bergh waren ook onder anderen nummer één van de wereld Gerwyn Price en José de Sousa aanwezig. Van den Bergh won zijn eerste partij tegen Kurt Parry en verloor vervolgens met 3-1 van De Sousa, ex-winnaar van onder andere de Grand Slam.

“We vroegen ons constant af van: wat is er hier aan het gebeuren? Misschien probeerden we iets te hard ons best te doen. Deze wedstrijd was dus slecht, maar één ding is zeker: dit gaan we niet zien op het WK.” lachte Van den Bergh op het podium, waar hij nog eens z’n dansje deed.

Voor hij het podium opstapte, had Van den Bergh nog een gesprek over het aankomende WK. Hij opent zijn achtste wereldkampioenschap op 17 december.

“Ik ben hier voor het plezier, maar ik wil het goed doen. Dat wil ik overal waar ik heen ga. Ik ga altijd 100 procent voor de winst. Maar als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Volgende week is het belangrijkste. Hoe ik me momenteel voel? Ontspannen. Een paar dagen geleden was ik nog een beetje nerveus, maar dat is voorbij. Ik zit nu in een positie, waar ik wel een paar jaar voor nodig heb gehad om het te leren, dat ik niemand meer vrees. Ik weet dat ik het iedereen lastig kan maken en zelfs van iedereen kan winnen als ik mijn spel speel. Maar: altijd met de voetjes op de grond blijven.”

Ook vooraf leerde Van den Bergh enkele danspasjes aan Price, die hem ooit uitlachte daarvoor.

Van den Bergh, die als 15de reekshoofd naar het WK in Londen trekt, bedankte de organisatie nog via een tweet. Vrouwlief Evi liet in een korte reactie wel weten dat het ijskoud was in de speelzaal in Cardiff. “Het was verschikkelijk koud. De darters zaten er met hun jas aan”, klinkt het.

Van den Bergh droeg er inderdaad ook eentje bij de ‘meet & greet’, samen met zijn collega’s. Daarbij ook één vrouw: Sarah Milkowska. Dat is een enorm populaire Duitse dartsspeelster. Op Instagram heeft enkel ‘dartskoningin’ Fallon Sherrock meer volgers (138.000) dan Milkowska (36.000). Nochtans won de Duitse nog nooit een wedstrijd in de Women’s Series of Darts.

Van den Bergh (tweede van links) met naast hem Milkowska. — © ZH Live