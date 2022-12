Voor 6.225 euro achterstallige belastingen geïnd: acht bestuurders testten positief op drugs of alcohol

Kempenland

Bij controles zondag in de pz Kempenland is voor een bedrag van 6.225 euro aan openstaande verkeersbelastingen geïnd. De controles gebeurden samen met de Vlaamse Belastingdienst.

De nacht voordien kregen bij een BOB-campagne in de zone 8 bestuurders een proces-verbaal omdat ze positief testten op alcohol of drugs. De controles gebeurden op de Vliegveldlaan in Kleine-Brogel, op de Noordervest/Zuidervest in Peer, de Hamsesteenweg en Beringsesteenweg in Heppen en de Noord-Zuidverbinding (N74) in Hechtel.

Vier bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. Een auto van een bestuurder die te veel alcohol had gedronken, werd in bewaring genomen.

Er werden nog 3 onmiddellijke inningen opgesteld voor bestuurders die net boven de alcohollimiet zaten.

Andere overtredingen die werden vastgesteld: geen verzekering, keuring, bromfiets die was opgefokt, het niet dragen van de veiligheidsgordel en geen geschikt kinderzitje. Twee auto’s en een bromfiets werden in beslag genomen. mm