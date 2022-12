Verwarmen met de oven, want al de rest is defect in sociale woonblokken in Evere

De kou is in het land. Voor iedereen, maar nog veel meer in zes sociale woonblokken in het Brusselse Evere. Daar koukleumen bewoners al wekenlang door een defecte boiler. Ze verwarmen zich door de oven aan te zetten, en zetten kruidnagel op het vuur om de geur van schimmel te verdrijven. “We hebben wel elektrische vuurtjes gekregen, maar durven die niet aan te steken uit angst voor de energiefactuur.”