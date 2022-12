Bondscoach doet boekje open over toptalent dat “gebrek aan inzet” toonde op WK: “Zo extreem dat we hem naar huis wilden sturen”

De VS werden in de 1/8ste finales van het WK uitgeschakeld door Nederland, de enige partij waarin Giovanni Reyna meer dan 10 minuten speelde. Nochtans werd de aanvaller van Borussia Dortmund aanschouwd als een van de Amerikaanse sterren. Reyna kwam echter tot slechts twee WK-optredens. Op een congres zei bondscoach Gregg Berhalter waarom, zonder zijn naam te noemen.

“We hadden één speler die duidelijk niet aan onze verwachtingen voldeed. Zowel op als naast het veld. Omdat het dus ging om slechts 1 van onze 26 spelers, viel het enorm op”, aldus Berhalter. “We hebben uren gedebatteerd over wat we met hem zouden aanvangen. Er werd zelfs overwogen om gewoon een ticket huiswaarts te boeken, zo extreem was het.”

Amerikaanse media kwamen eerder al met het verhaal dat de 20-jarige Reyna een “schokkend gebrek aan inzet” toonde op de trainingen in Qatar. Zou zou het Amerikaan talent tijdens een intensief wedstrijdje minutenlang op z’n dooie gemakje hebben rondgelopen, tot frustratie van zijn ploegmaats. Na de groepsmatch tegen Wales, waarbij Reyna boos was omdat hij niet mocht invallen, werd hij apart genomen door enkele veteranen en op z’n plek gezet.

“We besloten om nog één keer met hem in gesprek te gaan”, aldus de bondscoach. “De boodschap was dat we eruit moesten geraken en geen problemen meer wilden. Hij moest zich ook excuseren voor de groep en daarbij zeggen waarom hij sorry moest zeggen. Het moest meer zijn dan: hey jongens, het spijt me. Dat heb ik vooraf ook duidelijk gemaakt aan de leiders binnen de groep. Vanaf dat moment hadden we geen problemen meer met deze speler.”

Berhalter, die overigens goed bevriend is met de vader van Reyna, wilde het probleem koste wat het kost oplossen. “Als trainer kan je bij dit soort problemen het best leunen op je eigen waarden. Het is niet vanzelfsprekend om een speler naar huis te sturen van het WK. Dat zou tot veel controverse geleid hebben en we zouden er vijf dagen lang over gelezen hebben. Maar we waren bereid om dat te doen, de spelers ook. Hij voldeed niet aan de verwachtingen van de groep.”