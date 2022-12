Koudste week van het jaar, maar voor Vlaanderen geen sneeuw in het vooruitzicht

In het Verenigd Koninkrijk is het chaos door hevige sneeuwval, maar wij moeten ons niet voorbereiden op zulke taferelen. Dat verzekeren de weermannen. De komende dagen zal het koud zijn, maar sneeuw zit er voorlopig niet in.

In het zuiden van het Verenigde Koninkrijk was het afgelopen nacht erg chaotisch. De Londense luchthaven Stansted moest zondagavond laat alle vluchten annuleren. Dat was ook het geval op Heathrow en Gatwick. Door de hevige sneeuwval en ijsvorming waren de start- en landingsbanen niet vrij en kon er dus niet gevlogen worden.

En in Vlaanderen?

Zulke winterse taferelen zullen we in Vlaanderen de komende dagen niet zien. En daar moeten we de wind voor bedanken. Of eerder het gebrek aan wind. “Eigenlijk ging het daar om een buiengebied dat is binnengekomen via de kanaalregio. En doordat er daar toch koudere temperaturen waren in enkele hoger gelegen gebieden in het zuiden van Londen, is de neerslag daar vrij gemakkelijk overgegaan in sneeuw”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Maar doordat er eigenlijk weinig stroming in de wind zit, geraken die koude temperaturen en bijhorende sneeuw niet tot bij ons.

In Duitsland en Polen is er momenteel ook sneeuw te vinden. “Normaal zijn enkele centimeters genoeg om een impact te hebben op ons weer. Maar ook hier speelt die wind mee. In klassieke winterscenario’s zitten we met een strakke oostenwind, maar die is nu niet aan de orde”, zegt Roose.

In het Verenigd Koninkrijk kregen ze de afgelopen dagen te maken met sneeuwval en erg koude temperaturen. — © AFP

Geen ijsdagen

Toch zullen we deze week allemaal aan het krabben moeten als we ’s ochtends met de auto willen vertrekken. “In de Kempen, in Diepenbeek, is het momenteel (maandagochtend, nvdr.) -7 graden Celsius. Maar overdag gaan we naar positieve temperaturen”, zegt weerman Frank Deboosere. “In het westen is er nog wat bewolking, maar voor de rest zullen we overal de zon zien bij zo’n 2 graden. Volgende nacht zal het opnieuw helder weer zijn en zullen we met minima rond -5 tot -6 zitten. In de Hoge Venen ga je dan naar -10 tot -12 graden”, zegt hij. “Woensdag is er een sneeuwzone die vanuit het zuiden komt, maar die zal waarschijnlijk afschampen op de zuidflank van de Ardennen. In Belgisch-lotharingen zullen ze wel wat sneeuw krijgen, maar in Vlaanderen niet. Donderdag en vrijdag zal het ook droog zijn. ’s Nachts vriest het bij zo’n -2 graden, maar overdag zijn de cijfers nog steeds positief.”

Al bij al valt het allemaal wel mee, zegt Deboosere. “Ja, het is de koudste week van het jaar tot nu toe. Maar in perspectief is het toch much ado about nothing. Vorige winter was het heel zacht en was de laagst gemeten temperatuur -4,2 graden. Nu zitten we aan -4,4. Maar in de winter van 2021 zaten we aan -8,6 graden. In de winter van 2011-2012 was dat zelfs -13.”

We hebben dan ook nog geen ijsdagen, een dag waarop het de hele tijd blijft vriezen, gehad, zegt de weerman. “In een gemiddelde winter hebben we er zo 6. In het midden van de 19de eeuw waren dat er nog 15. In vergelijking met vroeger valt het nu dus wel mee, maar we zullen het wel voelen aan onze energierekening.”

Maar goed nieuws, in het weekend zitten we met een keerpunt en zal het opnieuw wat zachter worden met zo’n 8 tot 10 graden.

Witte kerst?

En dan nog de klassieke vraag: krijgen we dit jaar een witte kerst? “Het is nog vroeg. De kans op een groene kerst is procentueel gezien altijd logischer”, zegt Roose. “Ook deze winter lijkt die kans betrekkelijk groot. Die sneeuwzone lijkt momenteel eerder iets voor Frankrijk. Maar er zijn nog altijd opties. Al lijkt het op dit moment, met het omslaan van het weer op zondag, minder en minder plausibel dat we een witte kerst zullen hebben. Wanneer een zachte trend zich installeert, is dat vaak voor een week of langer.”

