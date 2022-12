Nieuwe beelden opgedoken van ‘vod-incident’ Wout van Aert: “En dat ben ik, die probeert er niet bij betrokken te geraken”

Wout van Aert schreef zondag de Wereldbekermanche in Dublin op zijn naam, ondanks dubbele pech. De Belgische kampioen bleef eerst hangen aan een paaltje en kreeg daarna een vod tussen zijn versnellingsapparaat. Van dat laatste incident zijn nu nieuwe beelden opgedoken.

Het is de Britse veldrijder Cameron Mason die de beelden deelde op zijn sociale media. Die werd tiende in de uitslag, op net geen minuut van Van Aert, en had een cameraman aan de materiaalpost staan. Precies op de plek waar de Belgische kampioen met zijn stuur de vod van een materiaalman meepakt en daarbij ei zo na ten val komt omdat hij de voet van een andere materiaalman moet ontwijken.

“En dat ben ik, die probeert er zo weinig mogelijk bij betrokken te geraken”, lachte Mason in zijn tweet. Opvallend is hoe kalm Van Aert blijft terwijl hij het euvel probeert op te lossen.