Maximum snelheid op enkele gewestwegen verlaagd tot 50 km/u

Leopoldsburg

De maximaal toegelaten snelheid op een aantal gewestwegen in Leopoldsburg is recent gewijzigd. Aan de schoolpoorten van De Heppening werd een variabele zone 30 ingevoerd zowel op de Beringsesteenweg als op de Hamsesteenweg. Op de Leopoldsburgsesteenweg mocht tot voor kort nog 70 km per uur gereden worden tussen de bebouwde kom van Leopoldsburg en Heppen, maar voortaan geldt voor de hele strook een beperking tot 50 km per uur. Op de Lommelsessteenweg geldt voortaan tussen de Quatre Bras en de kerk van Strooiendorp een beperking tot 50 km per uur met daarbij nog een variabele zone 30 aan de school. Op de Hechtelsesteenweg mag het verkeer komende van Hechtel nog 50 km per uur rijden vanaf het kruispunt met de Keizerin Charlottelaan.