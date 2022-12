Beer zat meer dan 20 jaar lang opgesloten als entertainment in restaurant, maar krijgt nu de vrijheid

De bruine beer Mark zat bijna vierentwintig jaar lang opgesloten in een kleine kooi als amusement voor de bezoekers van een restaurant in Albanië. Aan zijn benarde situatie is woensdag een eind gekomen. Dierenwelzijnsorganisatie Four Paws International kwam Mark bevrijden van zijn bestaan als ‘restaurantbeer’. Hij mocht verkassen naar een berenreservaat in Oostenrijk, waar hij voortaan zijn dagen kan slijten in vrijheid.

Four Paws zegt dat inadequate wetgeving in Albanië toelaat dat beren en andere wilde dieren het risico blijven lopen om te worden misbruikt als huisdier of toeristische attractie. De organisatie heeft in Albanië al twaalf beren gered. Er zouden nog een dozijn beren in gevangenschap leven in het land. In buurland Kosovo werden er al zestien beren gered.

bekijk ook

Zwarte beer achtervolgt jong gezin tijdens wandeling: “Oh, shit”.

Moeder opgepakt nadat ze dochtertje (3) bij beer in zoo laat vallen.

Koppel wil hond uitlaten maar moeten snel naar binnen vluchten door aanvallende beer.

(tact, sf)