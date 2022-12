Boontje kwam om zijn loontje? Opgedoken beelden tonen hoe Engelsen Kylian Mbappé straal negeerden voor WK-clash

Frankrijk plaatste zich voor de halve finales van het WK door met 2-1 te winnen van Engeland. Harry Kane miste in het slot de kans op de gelijkmaker vanaf de penaltystip, tot groot jolijt van Kylian Mbappé. Een dag later doken er beelden op van voor de partij, waarbij de Engelsen de immer goedlachse Franse superster negeren. Boontje komt om zijn loontje?

De clash tussen Frankrijk en Engeland werd over Het Kanaal vooral weggezet als eentje tussen Mbappé en Kyle Walker, twee raketten op een voetbalveld. Dat was de Fransman duidelijk niet ontgaan en dus wilde Mbappé voor de partij de hand schudden met de verdediger. Walker keek Mbappé aan en negeerde hem compleet, terwijl ook de andere Engelse geen blik over hadden.

Mbappé kon de ijskoude Engelse reactie wel smaken en lachte zich een kriek toen Kane zijn tweede penalty hoog de tribunes injoeg...