Sandrine Tas ziet aanval in rook opgaan na val, Bart Swings alweer buiten de prijzen op massastart: “Wat veel volk in m’n wiel”

Bart Swings zesde en Sandrine Tas zesde. Dat was het resultaat van de massastart voor mannen en vrouwen op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden in Calgary.

Swings vertikte het om de gedemarreerde Nieuw-Zeelander Peter Michael te achterhalen. Michael kon het in de laatste ronden niet bolwerken en werd gepasseerd door de Italiaan Andrea Giovannini, die zijn vijfde zege op dit onderdeel boekte. “Er zat weer wat veel volk in m’n wiel”, lachte Swings.

De Nederlander Bart Hoolwerf, winnaar in Heerenveen, maakte mee wat Swings altijd meemaakt (en viel dan ook nog eens). “Je weet op voorhand al dat het moeilijk wordt als je alleen in de finale zit. Ik probeerde wel initiatief te nemen door wat aanvalletjes te pareren. Dan is het aan iemand anders om er kort op te zitten. Swings deed het ook tweemaal. De derde of vierde keer ging Michael ervandoor. Daar werd niet op gereageerd. Vervolgens sprong de Italiaan weg, die kon het mooi volhouden en zodoende winnen. Natuurlijk baal je in het peloton. Elke wedstrijd rijd ik om te winnen. Het is te zwaar om de hele wedstrijd te controleren en dan nog te gaan sprinten.”

Tas hield zich aanvankelijk schuil in het peloton, was mee met een kleine ontsnapping en ging er vervolgens in haar eentje vandoor. Op kop schaatsend ging ze onderuit. “Mijn rug voelt niet schitterend. Een paar dagjes stijf, vermoed ik”, aldus Tas.

De sprint werd gewonnen door de Nederlandse Irene Schouten. Onderweg had Tas wat punt verzameld, waardoor ze zich verzekerde van de zesde positie.

Het was dus opnieuw geen podiumplaats voor Swings, zoals eerder in dit wereldbekerseizoen. Net als andere schaatsers moet Swings wennen aan de omstandigheden op de hooglandbaan (1025 meter boven de zeespiegel) in Calgary. De snelheid waarmee de schaatsers op de massastart zeker in de slotronden door de scherpe bochten gaan, is hoger dan op zeeniveau.

Als Olympisch kampioen op dit onderdeel wordt er natuurlijk veel van Swings verwacht. Maar hij weigert een speelbal voor de anderen te zijn. Door zijn vijfde plaats in de halve finale had hij zich voor de eindstrijd geplaatst. Tas werd in de halve eindstrijd zevende. Die kwalificatieraces zijn geen sinecure.

Het was niettemin ruim voldoende, want de eerste acht mochten aan de beslissende race over zestien ronden meedoen. Voor aanvang van het seizoen had Tas zich ten doel gesteld bij elke massastart voor de wereldbeker de finale te bereiken. Maar nu ziet de West-Vlaamse wel dat er veel meer in zit.