Tweede demonstrant geëxecuteerd na protesten in Iran

In Iran is een tweede demonstrant geëxecuteerd na de protesten tegen het regime. Majidreza Rahnavard werd maandag in het openbaar opgehangen in de stad Mashad in het noordoosten van het land vanwege “oorlog voeren tegen God”. Dat heeft staatspersagentschap Irna gemeld.

De man zou tijdens protesten in november twee leden van de beruchte paramilitaire Basij-militie hebben gedood met een mes. De rechtbank had hem in verdenking gesteld voor “oorlog voeren tegen God” en hem volgens het islamitisch recht ter dood veroordeeld.

Afgelopen donderdag werd de rapper Mohsen Shekari geëxecuteerd. Hij zou een lid van de Basij-militie hebben aangevallen met een pistool, terreur hebben gezaaid en een weg hebben geblokkeerd. Zijn executie werd sterk veroordeeld in binnen- en buitenland. Volgens berichten in de media staan minstens 25 demonstranten op de dodenlijst van de Iraanse justitie, van wie er nu twee zijn terechtgesteld.

Het protest in Iran brak uit midden september, na de dood van een jonge Koerdische vrouw, Mahsa Amini. Zij stierf in een politiecel nadat ze opgepakt was wegens het niet respecteren van de islamitische kledingvoorschriften in het land.